En un laboratorio bajo tierra: geólogos provocan terremotos reales para descubrir qué sucede antes que se activen

Los geólogos trabajan en un experimento poco común bajo los Alpes. En la frontera entre Suiza e Italia se provocan terremotos reales, aunque de muy baja magnitud, para entender qué ocurre en una falla justo antes de que se rompa. El objetivo no es causar daño, sino observar con detalle procesos que, en condiciones naturales, solo pueden estudiarse después de un sismo. La investigación forma parte del proyecto Fault Activation and Earthquake Rupture (FEAR) y busca responder una de las grandes preguntas de la sismología moderna: por qué...