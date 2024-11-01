edición general
El laberinto de la soledad: anatomía de una crisis de salud pública

La soledad no deseada es una de las crisis existenciales y de salud pública más relevantes. Y lo es en una época definida por la hiperconectividad digital y el individualismo. Esta paradoja, propia de la sociedad moderna, trasciende toda frontera y barrera generacional. Sus ramificaciones impactan en el bienestar y la salud mental de la población. ¿Cuál es la naturaleza psicológica de este fenómeno multifactorial? ¿Qué papel juegan las redes sociales? ¿Qué consecuencias supone la desconexión sobre nuestra vida?

#1 Pitchford
Creo que lo más problemático puede ser no tener a nadie en quien confíes totalmente, para dejar tu vida en sus manos llegado el caso. No sé si tiene relación con la soledad no deseada o si son cosas independientes.
#2 _4278
No era depresión, era Capitalismo.
