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La parte del león

La parte del león

Cierto día, el león, cansado de cazar solo, invitó al oso y al zorro a acompafiarlo. Era poco frecuente que el orgulloso rey de la selva invitara a sus súbditos a acompafiarlo en una cacería, y el oso y el zorro se sintieron encantados y lisonjeados. En realidad, las cosas no habrían podido marchar mejor. .. por algún tiempo. Su suerte fue tan buena que, antes del anochecer, habían atrapado varios conejos, dos cabras y un ciervo. El león eligió para acampar un sitio próximo a su cubil y encargó al oso que repartiera sus presas.

| etiquetas: leon , contrato leonino , esopo , fábula
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4 comentarios
3 0 0 K 32 cultura
ombresaco #1 ombresaco *
Lo he puesto como "cultura", porque el artículo es lo que es... aunque bien podría ir en "política" o en "actualidad". Pero para eso supongo que sería mejor un artículo, no?

De todas formas, ahí está como metáfora. comprendo que haya quien lo entienda como microblogging.
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#2 Leon_Bocanegra
He entrado solo para saber que significa acompafiarlo xD xD

Pero me quedo con la duda  media
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ombresaco #3 ombresaco
#2 Error del artículo original + falta de atención en el copiaypega.

Acompañarlo
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#4 Leon_Bocanegra
#3 ya imaginaba que significa eso. Era una manera simpática de decir que no he podido entrar en el artículo*.


Luego he podido entrar, pero ahora vuelve a darme error.
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