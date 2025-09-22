La ONU se desangra

La Asamblea General de las Naciones Unidas tiene previsto celebrar esta semana su gran cita anual con el debate del octogésimo periodo de sesiones, una convocatoria que se produce en medio de inquietantes síntomas de deriva del mundo hacia una cada vez más desacomplejada e impune ley de la selva. Ante esta degeneración, el principal foro de la sociedad de las naciones, de la aspiración al multilateralismo y a relaciones internacionales basadas en reglas e instituciones, se muestra ineficaz y cada vez más debilitado.
| etiquetas: onu , naciones unidas , internacional
El mundo es tan salvaje como lo era antes, ahora somos más conscientes de ello.
80 años después el mundo ha cambiado (dejó al lector decidir si para mejor o para peor) y la ONU ya no puede cumplir el papel para el que fue creado sin acometer profundas reformas internas de gran calado que a día de hoy son imposibles de ejecutar porque los países "con ventaja" no van a ceder ni un ápice de su "status quo" al resto...así que no es descabellado que más pronto que tarde surja una nueva organización que la sustituya basada en otros principios fundacionales más adaptados a la situación actual...