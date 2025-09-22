edición general
La ONU se desangra

La Asamblea General de las Naciones Unidas tiene previsto celebrar esta semana su gran cita anual con el debate del octogésimo periodo de sesiones, una convocatoria que se produce en medio de inquietantes síntomas de deriva del mundo hacia una cada vez más desacomplejada e impune ley de la selva. Ante esta degeneración, el principal foro de la sociedad de las naciones, de la aspiración al multilateralismo y a relaciones internacionales basadas en reglas e instituciones, se muestra ineficaz y cada vez más debilitado.

aPedirAlMetro
La ONU no se desangra, la ONU sufre los efectos de un virus llamado USA-Israel
io1976
#2 La ONU y otros tantos organismos "internacionales" que fueron creados para defender los intereses imperialistas anglosionistas.
Dene
Desde el momento que zanahorio prohibe el acceso a representantes de un país deberían sacar de USA la sede de la ONU de una puta vez. Y si hace falta, que se haga en la antartida o en cualquier otro sitio menos en una republica bananera al mando de un emperador tarado y subnormal
pitercio
#1 correcto, USA ya no sirve. Para nada. Al contrario.
Pixmac
Un organismo cuyos integrantes más beligerantes son los que tienen derecho de veto no tiene mucho sentido. La ONU debería desaparecer y crearse otra similar sin derechos de veto.
chocoleches
No se quién ha escrito este editorial, pero parece un veinteañero recién salido de la facultad... en serio pones a Israel como primer ejemplo para decir que la ONU "se desangra"? Si llevan sesenta años matando gente, lo único que cambia es que ahora tenemos vídeos grabados por las víctimas en primera persona, que han denegado el visadp a Mahmud Abass para hablar en la ONU, pues como lo hizo Bush con Yaser Arafat hace casi treinta años.

El mundo es tan salvaje como lo era antes, ahora somos más conscientes de ello.
luckyy
Cómo no echen a EEUU del club , la cosa no va a cambiar
Donlixo
La ONU se creó hace casi un siglo para servir a los intereses de los vencedores (sobre todo a uno) de la 2a guerra mundial
80 años después el mundo ha cambiado (dejó al lector decidir si para mejor o para peor) y la ONU ya no puede cumplir el papel para el que fue creado sin acometer profundas reformas internas de gran calado que a día de hoy son imposibles de ejecutar porque los países "con ventaja" no van a ceder ni un ápice de su "status quo" al resto...así que no es descabellado que más pronto que tarde surja una nueva organización que la sustituya basada en otros principios fundacionales más adaptados a la situación actual...
MisturaFina
Pues habrá que doblar la apuesta. A la ONU le falta una policia internacional!!!! Alguien que pegue tiros en nombre del planeta y no por los caprichitos de un presidente de turno. La diplomacia y los acuerdos internacionales estan por encima de los paises. Tantos años creando acuerdos internacionales para que vengan esos cretinos fascistas a tumbarlo todo. Que les den!!!
