La nación apagada

Con cortes de luz de más de 48 horas, los cubanos regresan a prácticas primitivas como cocinar con leña, lavar a mano o dormir en las azoteas para aprovechar la brisa nocturna.

