La derecha pirómana
Alguien decía que la finalidad de tanto grito, ruido y bulos no tenía tanto que ver con que creyeses sus mentiras, sino con angustiarte tanto que no te importase la realidad. La estrategia ha sido un éxito
derecha
pirómana
feijóo
politica
politica
#3
casicasi
Pronto España vestida de azul-pardo. En todas las administraciones. No va a quedar ninguna caja por vaciar. Toros y sacristía.
#7
soberao
#3
Y es lo que la gente quiere... Trump, Bolsonaro o Milei no son un hecho local aislado, sino que son una historia global fascista que vienen con fuerza para quedarse y que nos va a afectar a todos de lleno.
Por suerte, el "amigo del narco" tendrá que vérselas a hostias con la "Marquesa de Quirón" y eso si al final no ponen de presidente a uno de Coz que no tiene terminado ni los estudios primarios básicos. Con ser facha y haber aprendido a controlar los esfínteres a España le vale.
#1
fareway
Son una banda realmente peligrosa. Dudo que pasen un tribunal médico y eso los hace doblemente malignos. No están bien.
#6
fremen11
#1
Banda peligrosa?? Pero es que nadie se acuerda que estuvieron 40 años haciendo esto y masacrando compatriotas sin ningún tipo de control??
#2
Bretenaldo
Otro artículo que ejemplifica la incapacidad de la izquierda para entender por qué gobierna la derecha. O quizá solo otra pieza de propaganda sin mayores pretensiones.
#4
fareway
#2
No discuto que no tengas razón pero me da que no gobierna la derecha.
www.lamoncloa.gob.es/Paginas/index.aspx
PD:
#5
casicasi
#2
La derecha casposa gobierna (y si no gobierna, también gobierna) porque controla los resortes de la propaganda y la manipulación. Y de la represión, no lo olvide.
