La derecha pirómana

Alguien decía que la finalidad de tanto grito, ruido y bulos no tenía tanto que ver con que creyeses sus mentiras, sino con angustiarte tanto que no te importase la realidad. La estrategia ha sido un éxito

#3 casicasi
Pronto España vestida de azul-pardo. En todas las administraciones. No va a quedar ninguna caja por vaciar. Toros y sacristía.
3
#7 soberao *
#3 Y es lo que la gente quiere... Trump, Bolsonaro o Milei no son un hecho local aislado, sino que son una historia global fascista que vienen con fuerza para quedarse y que nos va a afectar a todos de lleno.

Por suerte, el "amigo del narco" tendrá que vérselas a hostias con la "Marquesa de Quirón" y eso si al final no ponen de presidente a uno de Coz que no tiene terminado ni los estudios primarios básicos. Con ser facha y haber aprendido a controlar los esfínteres a España le vale.
0
fareway #1 fareway
Son una banda realmente peligrosa. Dudo que pasen un tribunal médico y eso los hace doblemente malignos. No están bien.
0
#6 fremen11
#1 Banda peligrosa?? Pero es que nadie se acuerda que estuvieron 40 años haciendo esto y masacrando compatriotas sin ningún tipo de control??
1
Bretenaldo #2 Bretenaldo
Otro artículo que ejemplifica la incapacidad de la izquierda para entender por qué gobierna la derecha. O quizá solo otra pieza de propaganda sin mayores pretensiones.
0
fareway #4 fareway *
#2 No discuto que no tengas razón pero me da que no gobierna la derecha.

www.lamoncloa.gob.es/Paginas/index.aspx

PD: xD xD xD
2
#5 casicasi
#2 La derecha casposa gobierna (y si no gobierna, también gobierna) porque controla los resortes de la propaganda y la manipulación. Y de la represión, no lo olvide.
0

