edición general
6 meneos
14 clics
La ceguera de Europa

La ceguera de Europa

El continente envejece. Eurostat prevé que, incluso contando con la migración, la UE perderá 53 millones de habitantes de aquí a 2100

| etiquetas: inmigracion , pacto sobre migración y asilo , europa , españa
5 1 0 K 73 actualidad
2 comentarios
5 1 0 K 73 actualidad
#2 diablos_maiq
... y eso son contar con guerras
0 K 10
KLKManin #1 KLKManin
No se Europa, pero España con un 10% de paro, no necesita más mano de obra sin formación.
0 K 6

menéame