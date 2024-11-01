edición general
La alegría de leer

Un pueblo que lee es un pueblo constructor de pensamiento crítico, un promotor de utopías. Un pueblo que conoce su historia y se apodera de ella, se sentirá orgulloso de sus raíces. La lectura socializa, comparte experiencias e informaciones. Los libros nos permiten entender la razón que nos constituye, nuestra historia y hacen crecer nuestra conciencia más allá del espacio y el tiempo que fundamenta nuestro pasado y presente. La lectura influye en el desarrollo personal y social de los individuos y sin ella no hay sociedad que pueda progresar.

cocolisto #3 cocolisto
Pues me ha encantado el articulo y el conjunto de la página web. Un demonio para Elon Musk y seguidores.
#1 Tecar
Hombre, pues depende de lo que se lea.
No sé, digo yo.
estemenda #2 estemenda
#1 Como "la alegría de vivir" xD
"Las ventajas de la alfabetización" sería quizá un título más descriptivo del artículo, que no está mal.
Un_señor_de_Cuenca #4 Un_señor_de_Cuenca
No todo lo que se lee es bueno o merece la pena. Pero leer mucho hace que puedas distinguir lo que sí es valioso.
