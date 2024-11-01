Kristi Noem, sobre quien circulan rumores de que mantiene una relación extramatrimonial, es duramente interrogada por el dormitorio de lujo en un jet [ENG]

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió el uso por parte de su departamento de un jet de lujo con dormitorio y el gasto de 220 millones de dólares en anuncios del ICE en los que ella aparece como protagonista, durante un duro interrogatorio bipartidista este martes en una audiencia de supervisión en el Senado. Noem, sobre quien han circulado rumores de que mantiene una relación con su asesor cercano y exjefe de campaña de Trump, Corey Lewandowski, fue confrontada con una fotografía del avión del DHS.