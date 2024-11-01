edición general
Trump, “incómodo” con la relación extramatrimonial entre Kristi Noem y su principal asesor, Corey Lewandowski [ENG]

Desde hace tiempo circulan rumores de que la secretaria y su principal asesor, ambos casados, han mantenido una relación extramatrimonial. Ellos han negado repetidamente esas acusaciones, y la secretaria las ha calificado de “una mentira repugnante”. Aun así, “la estrecha relación ya había incomodado a Trump y a sus principales asesores”, añadiendo que el presidente rechazó la idea de que Lewandowski fuera el jefe de gabinete de Noem “debido a informes sobre una relación romántica entre ambos.

themarquesito #7 themarquesito
Vaya estómago el de Lewandowski. Sinceramente, del equipo trumpista la única a la que veo atractiva es a Tulsi Gabbard, que tiene su punto de supervillana
Fran_García_Torres #1 Fran_García_Torres
Gran delantero
Paltus #2 Paltus *
#1 Experto en meterla
Gadfly #4 Gadfly
#1 mejor persona
#5 Grahml *
#1 Eso mismo piensa él sobre Noem:

«Corey Lewandowski, allegedly sought out clothing for his mistress designed to flatter her proportions—specifically her breasts.»

www.thedailybeast.com/ice-barbie-kristi-noems-alleged-lover-corey-lewa
Malinke #8 Malinke
Parece su padre.
#3 diablos_maiq
¿Pariente de Lewinsky?
Solinvictus #6 Solinvictus
Lo ve muy mal está relación, los dos son mayores de edad.
