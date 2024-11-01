·
6
meneos
48
clics
Kosovo anuncia su partido contra Al-Andalus
En respuesta a la decisión de la Federación Española de fútbol de denominarlos "Territorio de Kosovo" en un partido entre selecciones Sub-21, Kosovo anuncia su partido contra Al-Andalus
kosovo
,
al-andalus
5
1
0
K
55
actualidad
5 comentarios
5
1
0
K
55
actualidad
#2
FueraSionistasdeMeneame
La trolleada tendria mas gracia si fuera la cuenta oficial
1
K
23
#4
Aokromes
que hace españa jugando un partido contra una seleccion de un pais que no reconoce?
1
K
21
#5
victorjba
#4
Tampoco reconoce a Taiwan y acepta sus pasaportes en la aduana.
0
K
20
#3
themarquesito
#0
Has puesto un enlace de redirección de Google en vez de el de la noticia del As. Si eso pídele a
@eirene
o
@imparsifal
que te cambie el link por el bueno, que es éste:
as.com/futbol/la-federacion-de-kosovo-responde-a-la-rfef-anunciando-qu
0
K
20
#1
candonga1
0
K
19
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
