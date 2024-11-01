edición general
Kosovo anuncia su partido contra Al-Andalus

En respuesta a la decisión de la Federación Española de fútbol de denominarlos "Territorio de Kosovo" en un partido entre selecciones Sub-21, Kosovo anuncia su partido contra Al-Andalus

FueraSionistasdeMeneame #2 FueraSionistasdeMeneame
La trolleada tendria mas gracia si fuera la cuenta oficial
Aokromes #4 Aokromes
que hace españa jugando un partido contra una seleccion de un pais que no reconoce?
victorjba #5 victorjba
#4 Tampoco reconoce a Taiwan y acepta sus pasaportes en la aduana.
themarquesito #3 themarquesito
#0 Has puesto un enlace de redirección de Google en vez de el de la noticia del As. Si eso pídele a @eirene o @imparsifal que te cambie el link por el bueno, que es éste:
as.com/futbol/la-federacion-de-kosovo-responde-a-la-rfef-anunciando-qu
