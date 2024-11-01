Koldo se citó con Delcy Rodríguez después de que Ábalos saliera del Gobierno

La UCO ha hallado un mensaje en el que se aprecia que el exasesor ministerial Koldo García concertó una cita con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, después de que el exministro José Luis Ábalos dejara de estar al frente de Transportes y un año y ocho meses después de que la mandataria aterrizara en Barajas. "Cuando pueda la llamo por otro medio y decirle que gracias, estaré el jueves ahí para cuando usted me pueda recibir", le dijo Koldo por Whatsapp a Rodríguez la noche del 3 de octubre de 2021