"Kojak": cómo el actor Telly Savalas revolucionó la serie de detectives

A veces olvida que era uno de los hombres más famosos del mundo. Atraído hasta los nueve, con el cráneo liso, una piruleta en la comisura de la boca para dejar de fumar y un rosario griego para ocupar sus manos, el teniente Theo Kojak, del 11e Distrito de Nueva York, ha retenido hasta 100 millones de espectadores en todo el mundo con la serie Kojak, cuya versión completa se reedita en DVD.Telly Savalas se convirtió en una gloria nacional en Grecia. Porque Telly, cuyo verdadero nombre es Aristóteles, nació en Nueva York en 1922, de padres emigra