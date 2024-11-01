Kitchen encara su ‘semana grande’ con las testificales del “asturiano” Rajoy, Cospedal y Bárcenas

La Audiencia Nacional afronta esta semana uno de los momentos más delicados del juicio por la Operación Kitchen, la presunta trama parapolicial organizada durante el Gobierno de Mariano Rajoy para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y arrebatarle documentación sensible vinculada a la corrupción que cercaba al partido. Tras las primeras sesiones, marcadas por el desfile de mandos policiales y por las revelaciones del principal investigador del caso, la vista oral entra ahora en una fase de alto voltaje político y judicial con la declaració