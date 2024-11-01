edición general
Kim Kardashian cuestionó la llegada a la Luna de Estados Unidos y la NASA le responde

La estrella televisiva también cuestionó algunos detalles de las imágenes del alunizaje, como el movimiento de la bandera estadounidense “si no hay gravedad en la Luna” o la ausencia de estrellas en el cielo. Además, alentó a los espectadores a “buscar información en TikTok”.

#1 DonaldBlake
Tiene más gravedad su culo que la Luna.
oceanon3d #2 oceanon3d *
Cumpliendo los tópicos y mas chusqueros clásicos de estereotipo.
Verdaderofalso #10 Verdaderofalso
#9 se empieza con la creencia de que hombre no pisó la luna y acabas con las vacunas producen cáncer espacial
antesdarle #11 antesdarle *
#10 y crees que un comunicado de la NASA lo arregla? Te dirán que mira cómo el poder tiembla y viene a rebatirnos. Al tonto del pueblo hay que tratarlo como tal. Yo sin la contestación de la NASA no sabría de esta imbécil.
antesdarle #4 antesdarle
Me parece un error que la NASA responda a esto. A estos inútiles hay que ignorarlos.
#6 JandePorer
#4 Esos inútiles tienen millones de seguidores que votan. No se les puede ignorar.
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#6 #4 y creéis que los seguidores que arrastran van hacerle caso a ella o a los 100tificos de la NASA?
antesdarle #9 antesdarle
#6 #7 suponiendo que sus seguidores sean igual de gilipollas. Pero aún así, llegados a este absurdo. No hay que dar más altavoz a esta gente. Que alguien cree que la tierra es plana y tiene 500 millones de seguidores pues bien por él o ella. Tratar de hacerles entrar en razón no funciona.
Malinke #8 Malinke
«El funcionario invitó a Kardashian a visitar el Centro Espacial Kennedy, en Florida, para presenciar el lanzamiento de la misión Artemis, el programa actual que busca llevar nuevamente astronautas al satélite terrestre.»

«“Ganamos la última carrera espacial y ganaremos esta también”, añadió, en referencia a la competencia tecnológica que Estados Unidos mantiene ahora con China por regresar a la Luna.»

Home, si yo no creyera que fueron a la Luna y el tío este me dice esto, no me resolvería nada, de hecho que crearía más dudas.
#5 JandePorer
Una pedrada de uno de los trescientos y pico kilos de muestras que se trajeron y se le quita la tontería de un lunazo.
