Kim Jong-un abre un museo en honor a sus soldados muertos en la guerra de Ucrania: enviará más ayuda militar a Putin

Moscú y Pionyang ahondarán en su alianza firmando a finales de año un nuevo plan de cooperación militar para el periodo 2027-2031. Kim Jong-un sigue homenajeando la memoria de sus soldados caídos luchando en territorio ruso. El líder norcoreano ha inaugurado un museo conmemorativo dedicado a los militares de Pionyang muertos en los combates para liberar la región de Kursk, en el contexto de la guerra de Ucrania, en una ceremonia celebrada con la asistencia de altos cargos de Moscú, según ha informado este lunes la agencia estatal KCNA.