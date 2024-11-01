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Kim Jong-un abre un museo en honor a sus soldados muertos en la guerra de Ucrania: enviará más ayuda militar a Putin

Kim Jong-un abre un museo en honor a sus soldados muertos en la guerra de Ucrania: enviará más ayuda militar a Putin

Moscú y Pionyang ahondarán en su alianza firmando a finales de año un nuevo plan de cooperación militar para el periodo 2027-2031. Kim Jong-un sigue homenajeando la memoria de sus soldados caídos luchando en territorio ruso. El líder norcoreano ha inaugurado un museo conmemorativo dedicado a los militares de Pionyang muertos en los combates para liberar la región de Kursk, en el contexto de la guerra de Ucrania, en una ceremonia celebrada con la asistencia de altos cargos de Moscú, según ha informado este lunes la agencia estatal KCNA.

| etiquetas: presidente , corea del norte , abre , museo , soldados , muertos.guerra , ucrania
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14 comentarios
11 0 0 K 101 Guerras
Comentarios destacados:    
Io76 #1 Io76
Unos rinden honores a sus soldados y otros los esconden para no pagar indemnizaciones a sus familiares.
6 K 59
Stathamdepueblo #2 Stathamdepueblo
#1 Este además no lleva gorras ridículas en un funeral
3 K 55
antesdarle #6 antesdarle
#2 si, la verdad que suena tronchante que te obliguen a ir a una guerra a un país del que seguramente no has oído hablar en tu vida. Que divertida es la vida desde la comodidad del sofá eh?
1 K 16
Stathamdepueblo #7 Stathamdepueblo
#6 pues imagina a los del propio país que secuestran para hacer una guerra por encargo, se deben sentir cojonudos
3 K 54
antesdarle #8 antesdarle *
#7 claro, lo mismo defender tu país que ir a luchar a otro del que no conoces nada, menudo genio estás hecho. Mis felicitaciones máquina
0 K 10
Stathamdepueblo #9 Stathamdepueblo
#8 defender a tu país =/= defenderlo de una guerra que han forzado y mantienen países extranjeros en connivencia con tu gobierno, tú si que eres un máquina, la carne de cañón del siglo pasado ahora se entera de las cosas que antes no te decían
0 K 15
Don_Pixote #13 Don_Pixote *
#9 " de una guerra que han forzado"

Pero hombre, no te quedes ahi, dinos quien la ha forzado y como... , y como de amenazados estaba el ciudadano medio Ruso
0 K 7
Stathamdepueblo #14 Stathamdepueblo
#13 pues no será por eso
0 K 15
mahuer #3 mahuer
#1 y otros mezclan fragmentos de cadáveres sin identificar e impiden investigaciones. (yak42)
1 K 23
#5 Tronchador.
#1 Porque le sale gratis mandar gente a morir al frente, son las ventajas de las dictaduras totalitarias. Si vamos a admirar a un dictador, hagámoslo con conciencia.
0 K 7
tul #10 tul
#5 igual que vuestro querido zelenski, si tuviera que ir el con sus hijos a las trincheras otro gallo cantaria.
1 K 27
Don_Pixote #12 Don_Pixote *
Porestos lares se decia que todo esto era propaganda Ucraniana
Y que los Norcoreanos habian ido a entrenar y a mejorar experiencia de combate..

Pues oye, el monumento es chulo


:popcorn: :popcorn:
1 K 14
antesdarle #4 antesdarle
Tiene que ser bastante desconcertante ir a morir a un país que ni ubicas en un mapa.
0 K 10
tul #11 tul
#4 habra que hacerles una pelicula como a los gringos.
1 K 29

menéame