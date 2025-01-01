Kilmar Abrego García, el salvadoreño deportado por error a megacárcel en El Salvador, es liberado en EE. UU

El salvadoreño Kilmar Abrego García fue liberado este viernes de una cárcel en Tennessee, en espera a que se desarrolle un juicio por cargos federales de tráfico de personas y un proceso de deportación, después que el Gobierno del presidente Donald Trump se viera obligado a regresarlo a EE.UU, informaron sus abogados. “Hoy, Kilmar Abrego García es un hombre libre”, declaró en un comunicado Sean Hecker, abogado defensor del inmigrante. El salvadoreño se encuentra camino a Maryland para reunirse con su familia, tras ser arrestado, deportad
| etiquetas: kilmar abrego , liberación , salvadoreño , deportado , error
www.meneame.net/story/trump-amenaza-periodista
www.meneame.net/story/trump-discute-entrevista-sobre-imagen-retocada-t
www.meneame.net/story/trump-difunde-foto-aparentemente-manipulada-mano
www.meneame.net/story/trump-bukele-dejan-claro-salvadoreno-deportado-e