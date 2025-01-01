edición general
Kilmar Abrego García, el salvadoreño deportado por error a megacárcel en El Salvador, es liberado en EE. UU

El salvadoreño Kilmar Abrego García fue liberado este viernes de una cárcel en Tennessee, en espera a que se desarrolle un juicio por cargos federales de tráfico de personas y un proceso de deportación, después que el Gobierno del presidente Donald Trump se viera obligado a regresarlo a EE.UU, informaron sus abogados. “Hoy, Kilmar Abrego García es un hombre libre”, declaró en un comunicado Sean Hecker, abogado defensor del inmigrante. El salvadoreño se encuentra camino a Maryland para reunirse con su familia, tras ser arrestado, deportad

| etiquetas: kilmar abrego , liberación , salvadoreño , deportado , error
HeilHynkel #4 HeilHynkel
Por error implica un proceso donde alguien se equivocó ... a este le deportaron de manera intencionada.
calde #3 calde
Joder, 3 meses! Menuda pesadilla!!! Qué asco de país!
#6 R2dC
#3 Brazil 1985
Connect #2 Connect
Pues ale, siempre podrá decir que ha pasó el verano viajando, que visitó centroamérica y además a gastos pagados!
#5 IsraelEstadoGenocida
Espero que pueda meter de estas demandas que dentro de 25 años sean recordadas como una de las mayores indemnizaciones de los EEUU.
