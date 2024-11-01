Kilmar Ábrego García abandona las instalaciones de ICE un día después de su liberación: fallo lo protegía de un nuevo arresto

Abrego García se personó este viernes a su cita con ICE tras haber sido liberado el jueves por orden de la jueza Xinis que consideró que estaba bajo custodia "sin ninguna autoridad legal". La defensa del salvadoreño había solicitado a Xinis que emitiera una moción para impedir un nuevo arresto por lo que llamó un deja-vù, que ICE lo citara poco después de ser liberado, como ya hizo en agosto cuando lo detuvo tras haber salido de prisión en Tennessee. "Nos preocupó que estuvieran planeando lo mismo y nos pareció insoportable", afirmó.