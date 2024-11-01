edición general
Ken Paxton, fiscal de Texas, demanda a Tylenol por su supuesta relación con el autismo (Eng)

Les acusa de ocultar los supuestos peligros de la droga, siguiendo la afirmación sin pruebas de la administración Trump de que está relacionada con el autismo.

autismo , tylenol , ken paxton , trump , robert f. kennedy jr , texas
#3 concentrado
Será interesante ver a Paxton aportar los estudios científicos que demuestran la acusación. Hay que recordar que es el acusador quien debe demostrar la culpabilidad del acusado.
#4 sliana
#3 estudios cientificos? tendras suerte si no te pone la biblia encima del estrado.
Sir #5 Sir
#3 en la justicia anglosajona hay excepciones donde una historia convincente puede iniciar un juicio. Es responsabilidad del juez exigir las pruebas al denunciante - o no.
#6 Marisadoro
#3 Algún recorte de prensa habrá por ahí, y sino lo hay sin duda lo habrá.
unlugar #10 unlugar
#3 Puede pedir asesoramiento de qué pruebas aportar a Abogados Cristianos, por ejemplo.
Herumel #11 Herumel
#3 Aquí en España se le está diciendo al fiscal general que justifique su inocencia, y estoy seguro que se le va a culpabilizar en base a que "con 100% de probabilidad, según el juez, existieron los mensajes enviados en su móvil que tuvo que borrar" y ya con eso el que pudo hacer hizo.
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Ken Paxton ya movió ficha para que los historiales clínicos de las mujeres sean públicos y evitar que aborten en otros Estados

www.meneame.net/story/texas-presenta-demanda-frenar-norma-protege-hist
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Llegó el juez peinado americano.
#7 ombresaco
Les acusa de ocultar los supuestos peligros de la droga -> Sería interesante demandar a políticos por ocultar los peligros de sus medidas.
Ashark #8 Ashark
¿Y ese tío tiene un CI suficiente para una carrera universitaria? ¿Para llegar a juez? Me da que no le llega ni para lavar coches.
