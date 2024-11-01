edición general
Ken Loach, Alice Rohrwacher y Marco Bellocchio, entre las firmas que piden al festival de Venecia condenar el genocidio en Gaza

Numerosos cineastas e intérpretes piden contundencia al certamen —que comienza en dos días— y que se habilite espacios para poder denunciar lo que ocurre

2 comentarios
sotillo #1 sotillo
Los van a mandar a los antidisturbios para colaborar o los procesaran por terrorismo
mosfet #2 mosfet
¿Por qué Alemania se ha negado a reconocer como estado a Palestina? he leído este mediodía la noticia.
