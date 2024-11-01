edición general
3 meneos
7 clics
Keir Starmer lanza su cuenta personal en TikTok a pesar de estar prohibido en dispositivos gubernamentales [Ing]

Keir Starmer lanza su cuenta personal en TikTok a pesar de estar prohibido en dispositivos gubernamentales [Ing]

Sir Keir Starmer ha creado una cuenta en TikTok a pesar de que la aplicación sigue estando prohibida en los dispositivos del Gobierno por motivos de seguridad. TikTok fue prohibida en los dispositivos del Gobierno en 2023 tras una revisión realizada por el Gobierno de Rishi Sunak en respuesta a las preocupaciones sobre su empresa matriz china, ByteDance. Downing Street afirmó que se habían implementado «medidas de seguridad» para gestionar la cuenta del primer ministro…

| etiquetas: uk , tiktok , cuenta , starmer , prohibición
2 1 0 K 44 actualidad
3 comentarios
2 1 0 K 44 actualidad
Gry #1 Gry
No pasa nada, se ha instalado la versión estadounidense bajo el control de Oracle. :popcorn:
1 K 29
Torrezzno #2 Torrezzno
Lo mismo pasó en la UE con la criptografía. Querían quitar el cifrado a todos menos a ellos mismos. Políticos
0 K 20
#3 Dav3n
No reírse se los surnormaleh, profavoh
0 K 11

menéame