Kazajistán y Jordania acuerdan crear una empresa conjunta para la extracción de uranio

Kazajistán que aprobó el pasado año la construcción de su primera central nuclear y acoge una de mayores reservas estratégicas de uranio del planeta. El presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, y el rey de Jordania, Abdalá II, quien llegó a la nación centroasiática en visita oficial, han acordado crear una empresa conjunta para la prospección y explotación de yacimientos de uranio en la nación árabe.

#3 drstrangelove
Pues ya es raro, Jordania metiendo pasta en el patio trasero de Rusia, debe ser un proxy de Occidente para disimular.

#4 platypu
#3 seguro que si, debe ser la primera vez que un pais hace negocios con otro. No me digas mas, habria que pedirle permiso a putin

#5 Enésimo_strike
#1 #3 Jordania es un estado vasallo de eeuu cuya monarquía depende de su apoyo al 100%, y aliado importante de la OTAN en la región desde los 90.

De Kazajistán no lo sabía, pero encontrar esto me ha tomado 3 segundos;
es.m.wikipedia.org/wiki/Relaciones_Estados_Unidos-Kazajistán

Has hecho un comentario bastante poco acertado.

#1 pitercio
Alguien dirá que están pidiendo "democracia" a gritos.

#2 yarkyark
#1 Siempre el mismo meme en todas las noticias sobre energía. Que poco original.


menéame