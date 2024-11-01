Kazajistán y Jordania acuerdan crear una empresa conjunta para la extracción de uranio

Kazajistán que aprobó el pasado año la construcción de su primera central nuclear y acoge una de mayores reservas estratégicas de uranio del planeta. El presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, y el rey de Jordania, Abdalá II, quien llegó a la nación centroasiática en visita oficial, han acordado crear una empresa conjunta para la prospección y explotación de yacimientos de uranio en la nación árabe.
De Kazajistán no lo sabía, pero encontrar esto me ha tomado 3 segundos;
es.m.wikipedia.org/wiki/Relaciones_Estados_Unidos-Kazajistán
Has hecho un comentario bastante poco acertado.