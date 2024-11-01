edición general
6 meneos
7 clics

Kast: la «vía democrática» al pinochetismo

Con la victoria de José Antonio Kast, el pinochetismo vuelve al poder por vía electoral, articulando restauración neoliberal, autoritarismo moral y anticomunismo como respuesta a la crisis chilena.

| etiquetas: last , chile , elecciones , pinochet
5 1 2 K 59 politica
1 comentarios
5 1 2 K 59 politica
XtrMnIO #1 XtrMnIO
El fascismo usa los mecanismos de la democracia para destruirla.

Siempre ha sido así.
1 K 15

menéame