6

7
clics
Kast: la «vía democrática» al pinochetismo
Con la victoria de José Antonio Kast, el pinochetismo vuelve al poder por vía electoral, articulando restauración neoliberal, autoritarismo moral y anticomunismo como respuesta a la crisis chilena.
|
etiquetas
:
last
,
chile
,
elecciones
,
pinochet
politica
#1
XtrMnIO
El fascismo usa los mecanismos de la democracia para destruirla.
Siempre ha sido así.
