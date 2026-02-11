Karyna Shuliak, la misteriosa novia bielorrusa de Jeffrey Epstein a la que el pederasta dejó casi toda su fortuna

La joven odontóloga, a la que el delincuente sexual pagó la carrera, fue la última persona que habló con él en la cárcel antes de suicidarse. Tenían planes de boda. Bielorrusa, odontóloga, discreta hasta la obsesión, Shuliak fue la última pareja conocida de Jeffrey Epstein y la mujer a la que el financiero caído en desgracia quiso convertir en su esposa en sus últimos días. También en la gran heredera de su fortuna, según su última voluntad firmada apenas dos días antes de quitarse la vida en una prisión federal de Manhattan, en agosto de 2019.