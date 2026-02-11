edición general
Karyna Shuliak, la misteriosa novia bielorrusa de Jeffrey Epstein a la que el pederasta dejó casi toda su fortuna

Karyna Shuliak, la misteriosa novia bielorrusa de Jeffrey Epstein a la que el pederasta dejó casi toda su fortuna

La joven odontóloga, a la que el delincuente sexual pagó la carrera, fue la última persona que habló con él en la cárcel antes de suicidarse. Tenían planes de boda. Bielorrusa, odontóloga, discreta hasta la obsesión, Shuliak fue la última pareja conocida de Jeffrey Epstein y la mujer a la que el financiero caído en desgracia quiso convertir en su esposa en sus últimos días. También en la gran heredera de su fortuna, según su última voluntad firmada apenas dos días antes de quitarse la vida en una prisión federal de Manhattan, en agosto de 2019.

arturios #2 arturios
Odontóloga... eso explicaría la silla de dentista que había en su isla (o no).
#1 j-light
Tratan muy bien a esta señorita, teniendo que conocer algunas cosas que pasaban, dadas sus ocupaciones (si el artículo tiene base), como era el caso de la ex-mujer o mujer o quien sabe. Igual es que ni existe como tal, con tanta discreción como dicen que tiene.

Ha repartido una buena cantidad de dinero ese señor. Y a gente muy importante.

(Solo por curiosidad, no encuentro mucho sobre ella en Internet, al punto que la Wikipedia directamente enlaza su página a la de Epstein)
#3 Comorr
¿Por ser pederasta y millonario no puedes dejar tu fortuna a quien quieras o que.?

Sensacionalista
