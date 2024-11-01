edición general
Kallas se sincera y revela la verdadera razón que le impide a la UE frenar la guerra en Gaza

"La situación sigue y no podemos detenerla", afirma la jefa de la diplomacia europea.

#1 Barriales
Hija de la grandisima puta!!!!
Vendida, traidora y gentuza.
Espero que lo pagues con creces.
#13 candonga1
#_10 La que acusa a todo cristo de Whataboutism.  media
#11 JandePorer
Para los que no quieran ceder al clickbait, la supuesta razón es el apoyo de EEUU a Israel. A ver, la geopolítica es complicada. Bien podría ser cierto, o no... Ahora se ven menos miramientos para condenar el genocidio desde la UE pero siguen siendo medias tintas. Cierto es que RT, por lo menos para mí, sigue siendo sospechoso mientras dure la guerra de Ucrania y no citan fuentes. Es tan sólo un "fulanito ha dicho tal cosa porque lo digo yo". Encaja con lo que todos sospechamos pero hacen falta más fuentes. El artículo sólo menciona que han sido declaraciones a la prensa ¿Hay más medios que digan lo mismo? ¿Hay un vídeo o un audio de esas declaraciones?
#14 Rayder
#11 www.meneame.net/story/kallas-sincera-revela-verdadera-razon-impide-ue-

Ahí tienes un medio occidental

“La situación sigue y no podemos detenerla, porque, como saben, Estados Unidos apoya firmemente al Gobierno israelí y lo que está haciendo, pero he estado en contacto constante con ellos, transmitiéndoles realmente nuestro mensaje de que no apoyamos esto y, como saben, están perdiendo amigos entre los países europeos”, apuntó. EFE
#2 JandePorer
A mí me sale el enlace caído
#3 Sr.No
#2 Es RT, está capado por DNS. Utiliza una VPN como Warp (p.e.).
#5 Asimismov
#2 #3 Si no os funciona el link, aquí tenéis otro a la misma noticia:

esrt.online/actualidad/564536-kallas-verdadera-razon-ue-gaza
#8 JandePorer
#5 Gracias guapo o guapa.
#7 rusito
#2 Yo utilizo pepephone y accedo sin problemas. Aquí tienes otro link:
www.swissinfo.ch/spa/kallas-defiende-que-ha-hecho-"mucho-más"-que-bor
#15 timeout
Bueno no deja de ser una de la razones, Europa es la putita de EEUU, y EEUU quiere a su "pareja" Israel contenta, así las cosas Gaza/Palestina están en vías de extinción y ya veremos si la cosa acaba ahí
#12 platypu
La R de RT de que viene, de Ratas?
#9 Pepepistolas
Voto spam cualquier "noticia" relacionada con el asesino Putin.Lo mismo con la sinverguenza de Ayuso.
#16 tremebundo
#9 Vale, pues ya te puedes ir.
#4 ElenaCoures1
La propaganda rusa dice que...
#6 rusito
#4 Relacionado: El artículo de la noticia enlaza con este otro artículo
www.swissinfo.ch/spa/kallas-defiende-que-ha-hecho-"mucho-más"-que-bor
#10 ElenaCoures1
#6 Bastante hizo Borrell enfrentándose al fascismo ruso y diciendo claramente "La tentación de abandonar está, pero no podemos flaquear, hay que mantener el apoyo a Ucrania"
Y hay que agradecerle su labor y su responsabilidad en que Ucrania haya resistido a la escoria invasora rusa
