Kallas responde a la amenaza de España y considera que no participar en Eurovisión es una medida errónea que castiga al pueblo israelí
"Todas estas medidas que van en la dirección de castigar al pueblo israelí, creo que son erróneas y no las proponemos", critica
sionismo
genocidio
gaza
palestina
ue
kallas
actualidad
actualidad
#2
CarlosSanchezDiaz
Por qué no te Kallas?
13
K
169
#7
Torrezzno
#2
0
K
20
#3
chavi
Amenaza? No es ninguna amenaza, es una declaración.
Si Israel participa, España no .
4
K
54
#4
javibaz
www.meneame.net/story/kaja-kallas-cree-erroneas-medidas-como-no-partic
#0
3
K
49
#6
Mandri20
Pues nada, entonces que el pueblo ruso, que tampoco tiene culpa de la guerra de Ucrania, pueda volver a competir en deportes y festivales.
¿O se trata entonces de castigar solo al pueblo ruso?
El cinismo lo ven hasta los ciegos.
3
K
48
#15
Pasoto
#6
se podría hacer, pero USA no ha dado la orden.
¿Tú te darías un tiro en el pie? No, a no ser que seas Borbón, pues USA con Israel difícil que lo haga. En cambio lo de Rusia es como lo de Irak pero usando a otros para que usen tus juguetes bélicos.
Cinismo o no son órdenes del “jefe”.
0
K
9
#8
ur_quan_master
*
Kallas: Algún día te juzgarán por traición a Europa.
Ya se huele el miedo en esta Comisión de traidores desde aquí.
3
K
39
#1
johel
*
Va siendo hora de que los israelis "que estan en el lado malo de la historia" cuelgen a los lideres SSionistas por los pies, o los entreguen al tribunal penal internacional, si quieren que no se les acabe considerando a todos supremacistas religiosos.
3
K
39
#5
unlugar
"Todas estas medidas que van en la dirección de castigar al pueblo israelí, creo que son erróneas y no las proponemos"
Las veo, más que como un castigo, como un mensaje a ese pueblo que permite, cuando no comete, tales barbaridades hacia sus semejantes. Si viven en una burbuja en la que matar, destruir y robar está justificado y es motivo de bromas en TV y TikTok, parecen necesitar un recordatorio de que van a ser rechazados por el resto del mundo.
3
K
32
#13
Robus
El pueblo israelí es culpable de genocidio, no creo que se sientan muy afectados por no participar en un concurso de canciones mientras pisotean cadaveres de niños que acaban de asesinar.
1
K
24
#10
TooBased
Correcto, al pueblo invasor colonial israelí que apoya el genocidio en su gran mayoría
1
K
22
#14
NATOstrófico
Es curioso que los más beligerantes con Rusia son los más condescendientes con Israel. Y esto vale para todos o casi todos los políticos y organismo Internacionales
0
K
11
#17
comadrejo
#14
Y a Bielorusia tambien la suspendieron por temas relacionados con la libertad de prensa que con Israel parecen ignorar.
0
K
12
#12
txirrindulari
Siempre haciéndose las víctimas, están muy enfermos
0
K
10
#16
loborojo
Sí, es un castigo por genocidas, con un poco de suerte la próxima vez será con cárcel para los tiktokes de idf
0
K
10
#11
sliana
Cualquier cosa que hagas o digas va a hacer que los israelíes se sientan como unos genocidas. Salvo que les sigas la corriente como a los locos y los niños malcriados
0
K
7
#9
Pepa56
Castigar al pueblo Israelí. Jajajaja
0
K
7
