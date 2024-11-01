Kallas se desmarca de la polémica de Mogherini y defiende "nuevas formas de trabajar" en el SEAE desde su mandato

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, se ha desmarcado este viernes de la polémica que salpica al Servicio de Acción Exterior (SEAE) que dirige, tras la imputación de su antecesora en el cargo Federica Mogherini por delitos de fraude y corrupción en contratación pública en convocatorias relacionadas precisamente con el SEAE, asegurando que desde su llegada al cargo ha impulsado "nuevas formas de trabajar" en el seno de la institución.