Juzgan a un matrimonio que prostituía a una niña de 14 años en el trastero de su casa

La niña de catorce años paseaba su perro por un parque cuando conoció a un matrimonio. A los dos días, el hombre y la mujer, la invitaron a su casa a fumar porros de marihuana y después, la prostituyeron dándole la llave de un trastero a una tercera persona para que la violara. También relató la niña que tanto el hombre como la mujer que conoció en el parque la “presentaban” a otros hombres mayores para que mantuvieran relaciones sexuales con ella e incluso remitía fotografías a potenciales violadores.