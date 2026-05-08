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Juzgan a un matrimonio que prostituía a una niña de 14 años en el trastero de su casa

Juzgan a un matrimonio que prostituía a una niña de 14 años en el trastero de su casa

La niña de catorce años paseaba su perro por un parque cuando conoció a un matrimonio. A los dos días, el hombre y la mujer, la invitaron a su casa a fumar porros de marihuana y después, la prostituyeron dándole la llave de un trastero a una tercera persona para que la violara. También relató la niña que tanto el hombre como la mujer que conoció en el parque la “presentaban” a otros hombres mayores para que mantuvieran relaciones sexuales con ella e incluso remitía fotografías a potenciales violadores.

| etiquetas: matrimonio , niña , prostituía , trastero , casa
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2 comentarios
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#2 imaginateca
#1 Ostras. 3 años, ¿eh? Lo que han tardado.
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menéame