edición general
5 meneos
7 clics

Un juzgado confirma irregularidades en la afiliación de militantes al PSOE de Estepona en las primarias que le dio el triunfo a la actual ejecutiva local por 4 votos

Un juzgado de Estepona ha confirmado que hubo irregularidades en la afiliación de militantes al PSOE de esta localidad en 2020 y que los nuevos socios participaron en la elección de la ejecutiva que encabezó la actual secretaria general Enma Molina. El juez archiva la denuncia que presentó la candidatura que perdió por 4 votos porque considera que no hay delito al tratarse de una cuestión interna del partido si bien habría de dar lugar a "la correspondiente valoración por parte de los órganos de garantía del partido".

| etiquetas: emma molina , psoe , afiliados , afiliación , primarias , estepona
4 1 5 K 11 actualidad
4 comentarios
4 1 5 K 11 actualidad
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
No vas a culpar a un escorpión por picar, tampoco culpes a esta bazofia de ser unos embusteros...de paso deberían ver los enchufes y mentiras curriculares de ese akelarre
3 K 27
Quel #4 Quel *
#1 ¿ A caso es mentira lo que ha dicho el juzgado ? Pregunto, pero yo, al igual que tu, no he leído los papeles originales. Pero viendo que afirmas con tanta vehemencia pedante, imagino que tendrás pruebas de ese embuste.
Las tienes ¿ Verdad ?
:troll:
0 K 7
domadordeboquerones #2 domadordeboquerones
Tranquilos yo estoy bien
0 K 6
Pacman #3 Pacman
#2 has comido?
0 K 13

menéame