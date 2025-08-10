Un juzgado confirma irregularidades en la afiliación de militantes al PSOE de Estepona en las primarias que le dio el triunfo a la actual ejecutiva local por 4 votos

Un juzgado de Estepona ha confirmado que hubo irregularidades en la afiliación de militantes al PSOE de esta localidad en 2020 y que los nuevos socios participaron en la elección de la ejecutiva que encabezó la actual secretaria general Enma Molina. El juez archiva la denuncia que presentó la candidatura que perdió por 4 votos porque considera que no hay delito al tratarse de una cuestión interna del partido si bien habría de dar lugar a "la correspondiente valoración por parte de los órganos de garantía del partido".