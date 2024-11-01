Juventud e Infancia plantea quitar la patria potestad a todos los padres condenados por violencia de género

El Ministerio de Sira Rego prevé aprobar en octubre una reforma de la ley de infancia para que los niños tengan abogado propio en caso de conflicto, sea obligatorio escucharles y se cree un turno de oficio especializado, aunque todavía no hay cerrado un texto definitivo con Igualdad y Justicia. El borrador del texto, introduce novedades como la suspensión de la patria potestad en todos los casos en que exista una sentencia condenatoria por violencia de género, vicaria o sexual contra alguno de los hijos o hijas menores a cargo...