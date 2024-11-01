edición general
Juventud e Infancia plantea quitar la patria potestad a todos los padres condenados por violencia de género

El Ministerio de Sira Rego prevé aprobar en octubre una reforma de la ley de infancia para que los niños tengan abogado propio en caso de conflicto, sea obligatorio escucharles y se cree un turno de oficio especializado, aunque todavía no hay cerrado un texto definitivo con Igualdad y Justicia. El borrador del texto, introduce novedades como la suspensión de la patria potestad en todos los casos en que exista una sentencia condenatoria por violencia de género, vicaria o sexual contra alguno de los hijos o hijas menores a cargo...

shake-it #2 shake-it *
Hombre, sobre esto y el resto de medidas, digo yo que hay un consenso generalizado (salvo algún chiflado), ¿no?
#6 DatosOMientes
#2 Yo diría que no. Los tres delitos por los que se podría suspender la patria potestad son delitos que una mujer no puede cometer.
Enésimo_strike #3 Enésimo_strike
“En ningún caso podrá identificarse el interés superior de las personas menores de edad con mantener el contacto con ambos progenitores cuando uno de ellos sea un maltratador o presunto maltratador

Y eso de poner nombres a lo que, según cierta corriente de pensamiento, hacen los hombres a las mujeres, pero que no ocurre al revés, es curioso. Como negar la alienación parental poniendo la palabra si síndrome delante, es como negar que hay violencia machista porque no existe el síndrome de violencia machista, pero al revés.
#7 Tensk *
Ah, opinar diferente es de "chiflados". Por ejemplo, es de "chiflados" opinar que no puede ser que por un mismo acto delictivo se te condene de diferente manera en función de tu sexo (a los hombres más que a las mujeres) y condición sexual (a los hetero sí, a los gays no), con víctimas de primera (mujeres heterosexuales, mujeres lesbianas son de segunda cuando las agrede su pareja).

Por otro lado, y aunque la violencia contra la pareja esté mal, ¿significa eso que…   » ver todo el comentario
#1 pcmaster
¿Y si es violencia doméstica?
#4 caret
Cualquier discusión 'entre iguales' se convertirá de facto en dar la razón a la mujer y en consecuencia perder la patria potestad.
shake-it #5 shake-it
#4 Caballero, dese cuenta de las barbaridad que acaba de soltar. No cuesta tanto pensar un par de veces las cosas antes de escribirlas
#8 Archaic_Abattoir
Resumen rápido: Si una mujer pega a sus hijos y el hombre tiene que usar la violencia para defenderlos será el hombre el que pierda la patria potestad y la mujer podrá seguir maltratando a sus hijos.
