La Justicia tumba los artículos clave del blindaje del catalán en la escuela a la espera del fallo definitivo del TC

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado los artículos claves del decreto 91/2024 de régimen lingüístico del sistema educativo no universitario aprobado por el Ejecutivo de Pere Aragonés, que blinda la inmersión en catalán en las escuelas.
Bueno, ha llegado el momento de hacer otra ley distinta que diga lo mismo. Así tiramos 11 años más.
Pues como la otra vez. Se va recurriendo hasta el final y entonces se hace una ley nueva.