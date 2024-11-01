edición general
La Justicia tumba los artículos clave del blindaje del catalán en la escuela a la espera del fallo definitivo del TC

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado los artículos claves del decreto 91/2024 de régimen lingüístico del sistema educativo no universitario aprobado por el Ejecutivo de Pere Aragonés, que blinda la inmersión en catalán en las escuelas.

3 comentarios
Priorat #2 Priorat
2014 -> 2025

Bueno, ha llegado el momento de hacer otra ley distinta que diga lo mismo. Así tiramos 11 años más.
#1 swiftlet
Bueno, pero las leyes no las hacen los jueces sino el parlamento.

Pues como la otra vez. Se va recurriendo hasta el final y entonces se hace una ley nueva.
