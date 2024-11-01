edición general
La Justicia de Perú ordena el sobreseimiento de la causa contra Keiko Fujimori por blanqueo de capitales

El Tribunal Superior de Justicia de Perú ha archivado este martes definitivamente la causa por los delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal contra la líder de Fuerza Popular y excandidata presidencial, Keiko Fujimori, en el marco del caso 'Cócteles'. "Se declara el sobreseimiento definitivo del presente proceso seguido contra la investigada Keiko Sofía Fujimori Higuchi por la presunta comisión del delito de lavado de activos con la agravante de organización criminal en agravio del Estado peruano"...

peru , fujimori
candonga1
Vía libre para volver a saquear.
YSiguesLeyendo
... ha señalado en un dictamen en el que ha ordenado que se "levante todo tipo de medida de carácter personal y real que se haya impuesto a la referida procesada por los indicados delitos en el presente proceso".
