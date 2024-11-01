La Justicia obliga otra vez a la Junta de Andalucía a repetir unas oposiciones por falta de transparencia en las correcciones

Una sentencia del Tribunal Superior de Andalucía constata que no se publicaron los criterios de evaluación de unas oposiciones a profesor de FP de 2021 y ordena retrotraer el proceso a su comienzo.
Os comento:
- Nunca ves tu examen corregido.
- Tampoco ves los exámenes de los opositores que aprueban.
- Tampoco ves la hoja de respuestas correctas (al menos han anunciado que ya no renuncian a publicar los enunciados).
- Tampoco publican las rúbricas usadas en el tema.
