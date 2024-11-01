edición general
16 meneos
28 clics
La Justicia obliga otra vez a la Junta de Andalucía a repetir unas oposiciones por falta de transparencia en las correcciones

La Justicia obliga otra vez a la Junta de Andalucía a repetir unas oposiciones por falta de transparencia en las correcciones

Una sentencia del Tribunal Superior de Andalucía constata que no se publicaron los criterios de evaluación de unas oposiciones a profesor de FP de 2021 y ordena retrotraer el proceso a su comienzo.

| etiquetas: justicia , obligación , junta , andalucía , repetición , oposiciones
13 3 0 K 84 actualidad
6 comentarios
13 3 0 K 84 actualidad
luspagnolu #1 luspagnolu
Uno de los grandes mitos de este país es que la derecha sabe gestionar. Por mucho que el relato, apoyado por los muchos medios de comunicación que subvencionan, digan los datos lo dejan claro: no saben gestionar una mierda.
1 K 32
#3 harverto
#1 Yo no sé cuántos ejemplos más necesita la gente para enterarse de una puñetera vez
1 K 22
#5 mcfgdbbn3 *
Falta de transparencia dicen... xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD

Os comento:
- Nunca ves tu examen corregido.
- Tampoco ves los exámenes de los opositores que aprueban.
- Tampoco ves la hoja de respuestas correctas (al menos han anunciado que ya no renuncian a publicar los enunciados).
- Tampoco publican las rúbricas usadas en el tema.
-…   » ver todo el comentario
0 K 12
AsVHEn #2 AsVHEn
Menuda gracia para el que las aprobase sin trampa.
0 K 9
josde #4 josde
#2 Seguramente serian muy pocos, preferentemente serian los que las hicieron.
1 K 32
#6 mcfgdbbn3 *
#2: Si las hacen limpias es posible que aprueben de nuevo, entre otras cosas porque no van a tener que competir contra los tramposos que van con ventaja.
0 K 12

menéame