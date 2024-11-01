edición general
1 meneos
1 clics

La justicia de México se encomienda a los dioses

El sistema judicial se enfrenta a la modificación más importante de su historia: elecciones para elegir jueces

| etiquetas: mexico , poder judicial , sheinbaum , quetzalcoatl
1 0 0 K 6 politica
sin comentarios
1 0 0 K 6 politica

menéame