La Justicia de EEUU vuelve a cargar contra España por el hachazo a las renovables: tendrá que pagar 79,5 millones por el caso Watkins

El Tribunal de Distrito de Columbia emitió un nuevo y contundente fallo contra España en el caso Watkins, al denegar la moción de archivo del gobierno de Sánchez y dar una sentencia sumaria a favor de inversores afectados primero por la retirada retroactiva de primas a renovables y luego por impagos de laudos que fijan indemnizaciones. Le obliga a pagar 77 millones de € por daños, y 2,5 millones por intereses, costes de arbitraje y honorarios legales. España acumula 26 laudos impagados por inversiones en renovables, más que cualquier otro país.
| etiquetas: justicia , ee.uu.españa , recortes , energía , renovables , watkins , laudo
Si relatamos la historia a nuestra conveniencia, corremos el riesgo de repetirla.
#15 En el enlace en #6 mencionan el origen del pifostio:
"Las ayudas a las renovables planteadas unos años antes habían creado una boyante industria de las renovables que atraía a fondos y empresas extranjeras que veían cómo aquellas ayudas aseguraban un retorno a sus
… » ver todo el comentario
Como no espabilemos, qué va a ser qué no, en las próximas elecciones, no te quepa duda.
Pero en vez de hablar de las indemnizaciones, hablemos del colegio del coletas. ¿Es cierto que han cambiado los retratos del preparao por imágenes de presos de ETA?
Incluso en la entradilla figura el nombre de Sánchez pero no hay referencia alguna a qué esté problema se orquestó hace más de 10 años.
75 M en mordidas, 100 parques eólicos y 15 imputados: juicio al gran caso de corrupción de Castilla y León
www.elconfidencial.com/espana/castilla-y-leon/2025-09-13/trama-eolica-
España hace oficial su retirada de la Carta de la Energía
cier.org/noticia/espana-hace-oficial-su-retirada-de-la-carta-de-la-ene
La UE se retira del Tratado de la Carta de la Energía
elperiodicodelaenergia.com/ue-retira-tratado-carta-energia-proteger-in
Aquí otros países… » ver todo el comentario
www.lavanguardia.com/economia/20250605/10759009/espana-paga-primera-ve
- "La Justicia de Australia condena a España a pagar 469 millones por los recortes a las renovables": www.meneame.net/story/justicia-australia-condena-espana-pagar-469-mill
---> "Los fallos, que suman más de 469 millones de euros, afectan a los arbitrajes presentados por los fondos RREEF (59,6 millones), 9REN (41,7 millones), Watkins (77 millones) y NextEra (290,6 millones). "
La situación que describes es un conflicto de larga duración que involucra a España y a inversores extranjeros en el sector de las energías renovables. Aquí tienes un desglose de la secuencia de hechos y las razones por las que el gobierno español se ha negado a pagar.
### Secuencia de Hechos
1. **Incentivos
… » ver todo el comentario
Porque discrepo totalmente que esto:
"paria internacional"
Sea algo consensuado, ya que España ha recibido total respaldo instituciona. La Comisión Europea ha intervenido en algunos casos y le ha dado argumentos jurídicos favorables.
Además, España no es el único país afectado por estos laudos internacionales contra la reglamentación europea.
Hay bastantes más como Italia, Bulgaria, Rumanía, Polonia, Alemania, República Checa, Perú, Grecia, Argentina o Francia, entre otros.
que malo es el perro que no quiere pagar los pufos del PP, y que facil es pillar a la derecha en sus falsas acusaciones...