La Justicia de EEUU vuelve a cargar contra España por el hachazo a las renovables: tendrá que pagar 79,5 millones por el caso Watkins

El Tribunal de Distrito de Columbia emitió un nuevo y contundente fallo contra España en el caso Watkins, al denegar la moción de archivo del gobierno de Sánchez y dar una sentencia sumaria a favor de inversores afectados primero por la retirada retroactiva de primas a renovables y luego por impagos de laudos que fijan indemnizaciones. Le obliga a pagar 77 millones de € por daños, y 2,5 millones por intereses, costes de arbitraje y honorarios legales. España acumula 26 laudos impagados por inversiones en renovables, más que cualquier otro país.

#5 tromperri
Recordemos que el hachazo a las renovables lo perpetraron los grandes gestores del PP.
9 K 92
#13 Grahml *
#5 Pero tampoco olvidemos que fue Zapatero quién inició las motivaciones para que estos laudos tuvieran éxito, dentro de sus reglas.

Si relatamos la historia a nuestra conveniencia, corremos el riesgo de repetirla.

#15 En el enlace en #6 mencionan el origen del pifostio:

"Las ayudas a las renovables planteadas unos años antes habían creado una boyante industria de las renovables que atraía a fondos y empresas extranjeras que veían cómo aquellas ayudas aseguraban un retorno a sus

…   » ver todo el comentario
1 K 30
#15 tromperri
#13 ¿Puedes explicar más sobre esto? Reconozco mi ignorancia al respecto.
1 K 15
#20 MADMax2
#15 Yo le pregunté a Gemini ( #17 ), porque tampoco tenía nada claro sobre esto
0 K 10
reivaj01 #18 reivaj01
#13 "corremos el riesgo de repetirla"
Como no espabilemos, qué va a ser qué no, en las próximas elecciones, no te quepa duda.
Pero en vez de hablar de las indemnizaciones, hablemos del colegio del coletas. ¿Es cierto que han cambiado los retratos del preparao por imágenes de presos de ETA?
0 K 12
txirrindulari #1 txirrindulari
Esto lo debe pagar Montoro
8 K 91
javibaz #3 javibaz
#1 Mariano era su jefe
5 K 64
#11 daniMate
#1 #3 #4 es curioso y llamativo que, pese a que el responsable de este desaguisado fue el Gobierno de Rajoy y sus ministros sátrapas, sus nombres no figuran en el artículo y se presenta la situación como un problema de Gobierno actual.

Incluso en la entradilla figura el nombre de Sánchez pero no hay referencia alguna a qué esté problema se orquestó hace más de 10 años.
15 K 190
#12 Marisadoro
#3 #11 La herencia recibida
0 K 12
#14 omega7767
#12 el PP espantando al inversor extranjero
0 K 11
#19 MADMax2 *
#7 #11 No parece que sean los pufos del PP, sino los de Zapatero , que luego no han querido pagar los del PP ni los del PSOE. Ver #17
0 K 10
#4 omega7767
#1 y el otro ministro .... Soria, por no digamos el partido de los grandes gestores
5 K 70
shake-it #9 shake-it *
Y mientras tanto, los grandes gestores del PP en Castilla León haciendo lo que mejor se les da


75 M en mordidas, 100 parques eólicos y 15 imputados: juicio al gran caso de corrupción de Castilla y León
www.elconfidencial.com/espana/castilla-y-leon/2025-09-13/trama-eolica-
5 K 78
Free_palestine #10 Free_palestine *
#9 Serán fachas, pero saben gestionar :troll:
0 K 20
#6 Grahml *
Recordemos que siendo estos laudos una de las motivaciones, tanto la UE, como España y otros tantos países, se están desvinculando de la Carta de la Energía:

España hace oficial su retirada de la Carta de la Energía
cier.org/noticia/espana-hace-oficial-su-retirada-de-la-carta-de-la-ene

La UE se retira del Tratado de la Carta de la Energía
elperiodicodelaenergia.com/ue-retira-tratado-carta-energia-proteger-in

Aquí otros países…   » ver todo el comentario
4 K 55
#21 Marisadoro
#6 España ha sido condenada a pagar alrededor de 1.514 millones de euros en varios casos y ha logrado reducir en un 85% la cantidad exigida por los inversores que ascendía a 10.635 millones.

www.lavanguardia.com/economia/20250605/10759009/espana-paga-primera-ve
0 K 12
Free_palestine #8 Free_palestine
¿Esta es la herencia esa de la que hablaba Rajoy? :troll:
1 K 32
#2 Hombre_de_Estado *
Relacionada, del 30 de agosto (Australia, tambíén Watkins entre las indemnizadas):
- "La Justicia de Australia condena a España a pagar 469 millones por los recortes a las renovables": www.meneame.net/story/justicia-australia-condena-espana-pagar-469-mill
---> "Los fallos, que suman más de 469 millones de euros, afectan a los arbitrajes presentados por los fondos RREEF (59,6 millones), 9REN (41,7 millones), Watkins (77 millones) y NextEra (290,6 millones). "
0 K 20
Chinchorro #16 Chinchorro
PPufo.
0 K 11
#17 MADMax2 *
Como no tenía una idea clara de lo que había sucedido, y en el artículo lo omiten, le pedí a Gemini que me hiciese un resumen de los hechos relacionados con el enlace de la noticia

La situación que describes es un conflicto de larga duración que involucra a España y a inversores extranjeros en el sector de las energías renovables. Aquí tienes un desglose de la secuencia de hechos y las razones por las que el gobierno español se ha negado a pagar.

### Secuencia de Hechos

1. **Incentivos

…   » ver todo el comentario
0 K 10
#22 Grahml
#17 A la conclusión de la IA que aportas, estaría bien que añadieras también las fuentes de las que se nutre.

Porque discrepo totalmente que esto:

"paria internacional"

Sea algo consensuado, ya que España ha recibido total respaldo instituciona. La Comisión Europea ha intervenido en algunos casos y le ha dado argumentos jurídicos favorables.

Además, España no es el único país afectado por estos laudos internacionales contra la reglamentación europea.

Hay bastantes más como Italia, Bulgaria, Rumanía, Polonia, Alemania, República Checa, Perú, Grecia, Argentina o Francia, entre otros.
0 K 20
#7 sliana
"Un juez de Washington reactiva el ‘caso Watkins’ que condena a España a pagar 77 millones de euros por la retirada en 2013 de las primas a las renovables"

que malo es el perro que no quiere pagar los pufos del PP, y que facil es pillar a la derecha en sus falsas acusaciones...
0 K 7

