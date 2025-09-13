La Justicia de EEUU vuelve a cargar contra España por el hachazo a las renovables: tendrá que pagar 79,5 millones por el caso Watkins

El Tribunal de Distrito de Columbia emitió un nuevo y contundente fallo contra España en el caso Watkins, al denegar la moción de archivo del gobierno de Sánchez y dar una sentencia sumaria a favor de inversores afectados primero por la retirada retroactiva de primas a renovables y luego por impagos de laudos que fijan indemnizaciones. Le obliga a pagar 77 millones de € por daños, y 2,5 millones por intereses, costes de arbitraje y honorarios legales. España acumula 26 laudos impagados por inversiones en renovables, más que cualquier otro país.