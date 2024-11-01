La Justicia de Australia condena a España a pagar 469 millones por los recortes a las renovables

El Tribunal Federal de Australia ha dictado una sentencia que supone un nuevo varapalo para España en la batalla judicial por los recortes retroactivos a las primas de las energías renovables. Los fallos, que suman más de 469 millones de euros, afectan a los arbitrajes presentados por los fondos RREEF (59,6 millones), 9REN (41,7 millones), Watkins (77 millones) y NextEra (290,6 millones).
| etiquetas: australia , españa , laudos , renovables
En todos estos artículos se les olvida poner quienes son los responsables de semejante idiotez. Da la impresión de que es España como ente junto todos sus españoles, y aunque lo sean en cierto modo por elegir a dirigentes ineptos y corruptos, en última instancia las decisiones las toman las personas y organizaciones.