La Justicia de Australia condena a España a pagar 469 millones por los recortes a las renovables

La Justicia de Australia condena a España a pagar 469 millones por los recortes a las renovables

El Tribunal Federal de Australia ha dictado una sentencia que supone un nuevo varapalo para España en la batalla judicial por los recortes retroactivos a las primas de las energías renovables. Los fallos, que suman más de 469 millones de euros, afectan a los arbitrajes presentados por los fondos RREEF (59,6 millones), 9REN (41,7 millones), Watkins (77 millones) y NextEra (290,6 millones).

comentarios
neo1999 #4 neo1999
No os preocupéis, ya lo pagamos entre todos que si lo tienen que pagar los auténticos responsables se quedan sin vacaciones el año que viene los pobrecicos.
Kachemiro #1 Kachemiro
Que le pasen la factura a José Manuel Soria
javibaz #2 javibaz
#1 o a Mariano que era su jefe.
#5 carlosjpc
#1 #2 Dadle la dirección a este expodemita que se ha equivocado de casa. Decidió tras la ruina provocada en su familia ir todos los lunes a manifestarse a casa de ZP. Pero seguro que sabeis más vosotros que el rojopobre (ahora) de quien es el responsable de sus penas.

www.eldiario.es/la-rioja/el-actor-cesar-vea-se-manifestara-cada-lunes-
Dragstat #3 Dragstat *
#1 "España suma ya 26 derrotas en los tribunales internacionales por este asunto"

En todos estos artículos se les olvida poner quienes son los responsables de semejante idiotez. Da la impresión de que es España como ente junto todos sus españoles, y aunque lo sean en cierto modo por elegir a dirigentes ineptos y corruptos, en última instancia las decisiones las toman las personas y organizaciones.
#6 pirat
#3 PPufos
