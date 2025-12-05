edición general
13 meneos
11 clics
La justicia anula un convenio de 1,4 millones entre la Comunidad de Madrid y la Fundación Toro de Lidia por considerarlo una subvención a dedo

La justicia anula un convenio de 1,4 millones entre la Comunidad de Madrid y la Fundación Toro de Lidia por considerarlo una subvención a dedo

Nada de dar subvenciones taurinas a dedo: el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado un convenio firmado por la Comunidad de Madrid y la Fundación Toro de Lidia, con el que la Administración regional otorgó directamente 1,4 millones de euros a esa institución para que organizara una Fiesta del Toro en 2023 y 2024. La Administración concedió la ayuda sin pasar por un concurso público, por lo que otras asociaciones se quedaron sin la posibilidad de presentar sus ofertas.

| etiquetas: tsjm , anula , subvenciones , madrid , fundación , toro de lidia
11 2 0 K 55 politica
2 comentarios
11 2 0 K 55 politica
Javi_Pina #1 Javi_Pina
Si pidieran en el PP las elecciones serían a dedo también.
1 K 22
manc0ntr0 #2 manc0ntr0
Qué raro, la mafia pepera regalando dinero de todos los españoles a sus amigotes.
Paguitas las llaman, creo
0 K 7

menéame