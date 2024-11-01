Jurado popular declara no culpable a la enfermera acusada de no atender a un joven que murió en Corral de Almaguer

El jurado popular ha declarado este viernes no culpable a V.M.F., la enfermera acusada de un delito de omisión de socorro por el fallecimiento, el 26 de enero de 2018, de C.P.M. en el polideportivo de Corral de Almaguer (Toledo), quien falleció por una parada cardiorrespiratoria mientras disputaba un partido de fútbol. El jurado, según ha leído su portavoz, ha considerado que la enfermera se dio cuenta de la gravedad del joven fallecido sobre las 20.18 horas, y dos minutos más tarde fue el 112 el que se personó en el lugar.