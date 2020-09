Júpiter y la sombra de Ganímedes. Bonus, Saturno  

"Los aficionados a la astronomía que tenemos la mala suerte de residir en ciudades, no lo tenemos fácil a la hora de observar por nuestros telescopios. Sin embargo, la Luna y los planetas no se ven afectados por ella y nos proporcionan momentos realmente emocionantes y llenos de belleza. Un buen ejemplo de ello lo tuve el 12 de septiembre de 2020, cuando la sombra de Ganímedes se estaba proyectando sobre la superficie de Júpiter. Había montado el SC de 127mm en el balcón y me encontré con este bonito espectáculo:"