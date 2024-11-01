edición general
7 meneos
9 clics
Junts y PP impugnan la ley catalana que limita el precio del alquiler de temporada

Junts y PP impugnan la ley catalana que limita el precio del alquiler de temporada

Junts y el PP han paralizado al menos durante un mes la aprobación de la ley catalana que limita el precio del alquiler de temporada. Ambas formaciones han acudido al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) para solicitar un dictamen sobre la nueva norma, y ahora este organismo tiene un plazo de 30 días para pronunciarse sobre si el texto tiene o no encaje dentro del Estatut y de la Constitución.

| etiquetas: pp , junta , alquiler , impugna , alquiler temporada
6 1 1 K 61 actualidad
7 comentarios
6 1 1 K 61 actualidad
#1 Vactor20
Ya queda claro de que pie calza puchi o aun hay tontos que creen que esta para luchar por el pueblo?
2 K 25
frg #3 frg
#1 ¡Claro que van a luchar por el pueblo! El Molt Honorable Jordi Pujol marcó en camino.

Nota: A día de hoy Carlos Mazón también tiene el título de Molt Honorable.
0 K 12
AlienRoja #6 AlienRoja
#1 respuesta: aún quedan tontos que lo creen. Lo mismo vale para el PP y no te digo ya, para Vox
0 K 7
unodemadrid #7 unodemadrid
#1 Estaba claro desde la época de Pujol, o alguien tenia alguna duda?
0 K 6
pepel #5 pepel
Lo que ha costado verlos juntos. Ni Pujol lo consiguió.
0 K 20
#2 Suleiman
Estos mierdas son lo mismo, con diferente bandera... Puto asco.
1 K 19

menéame