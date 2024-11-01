edición general
Junts denunciará por delito de odio el vídeo generado por IA de Orriols en el que dispara a Puigdemont y pisa su cadáver

Los detalles: El vídeo, que ha aparecido en un medio subvencionado por el Ayuntamiento de Ripoll, está creado con Inteligencia Artificial y muestra a la ultraderechista golpeando y dando una paliza a Carles Puigdemont tras haberle disparado en la cabeza.

SeñorPresunciones #5 SeñorPresunciones
Madre mía, tremenda barbaridad. Nos estamos yendo a la mierda con el vale todo político este...
#1 doppel *
"silvia orriols le da una paliza a carles puigdemont", debe ser algún presagio sobre las próximas elecciones.
#9 blacar
Soy poco amigo de Junts ... pero en esto no creo que sea razonable tener ninguna duda. Es una barbaridad inaceptable.
rojo_separatista #8 rojo_separatista
Igualita la actitud de Junts frente a Aliança Catalana que la del PP frente a VOX.
Tito_Keith #6 Tito_Keith
Porque ven a Trump le funciona y de paso salen en la tele. Qué asco de mundo se nos está quedando
StuartMcNight #3 StuartMcNight *
#2 ¿Carlos Puigdemont colgaba fotos de Felipe VI?

PD: Que feo sale el preparado en esa “foto”. Hay que decirle que tome menos el sol que se ha pasado con el tostado.
Torrezzno #4 Torrezzno
#3 las quemaba no las colgaba xD
#7 blacar
#2 No me parece razonable plantear un "y tu mas" con este asunto. Pero, además, "un medio subvencionado por el Ayuntamiento de Ripoll" ... y un maniquí colgando de la autopista ... que lo puede hacer cualquier chaval anti-monarquico en un ataque de intensidad ... me parece que son cosas diferentes en ordenes de magnitud y necesidad de buscar responsabilidades.
