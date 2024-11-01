Junts bloquea la reducción de la jornada laboral de los españoles pero mantiene a cero horas la de Puigdemont

Junts per Catalunya ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley del Gobierno que proponía reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin merma salarial, impidiendo que se debata en el Congreso. El mismo partido, en cambio, opta por mantener a cero horas la jornada laboral de su líder, Carles Puigdemont.
Y lo que es peor, en intención de voto siguen en cabeza los mismos dos partidos, PP y Vox, y no hay tanto rico en España..por lo que me plantea que los propios trabajadores tampoco quieren una reducción de jornada.
Después del gatillazo de la independencia, el puchimón muestra su cara más facha jodiendo otra vez a los trabajadores.
Espero que nadie trabajando por cuenta ajena vuelva a votarle.