Junts bloquea la reducción de la jornada laboral de los españoles pero mantiene a cero horas la de Puigdemont

Junts per Catalunya ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley del Gobierno que proponía reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin merma salarial, impidiendo que se debata en el Congreso. El mismo partido, en cambio, opta por mantener a cero horas la jornada laboral de su líder, Carles Puigdemont.