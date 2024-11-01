edición general
25 meneos
27 clics
Junts bloquea la reducción de la jornada laboral de los españoles pero mantiene a cero horas la de Puigdemont

Junts bloquea la reducción de la jornada laboral de los españoles pero mantiene a cero horas la de Puigdemont

Junts per Catalunya ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley del Gobierno que proponía reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin merma salarial, impidiendo que se debata en el Congreso. El mismo partido, en cambio, opta por mantener a cero horas la jornada laboral de su líder, Carles Puigdemont.

| etiquetas: junts , puigdemont , jornada laboral , trabajo
21 4 2 K 156 ocio
5 comentarios
21 4 2 K 156 ocio
#5 uvi
Me hace gracia el señalamiento hacia Junts por este tema, es un partido que no tocaría ni con un palo porque va siempre contra mi clase social, pero en el congreso tiene 7 escaños de 350, PP y Vox suman 170..digo yo que es más responsable estos dos últimos que un partido minoritario.

Y lo que es peor, en intención de voto siguen en cabeza los mismos dos partidos, PP y Vox, y no hay tanto rico en España..por lo que me plantea que los propios trabajadores tampoco quieren una reducción de jornada.
1 K 24
#2 potom
si los contribuyentes netos no aportaran de qué vivirían los parásitos?
0 K 15
pitercio #4 pitercio
La cara caballo debe vivir en un barrio especial, porque en uno normal no podría salir tranquila a la calle.
0 K 12
Furiano.46 #1 Furiano.46
Hipocresía elevada a su máximo exponente
0 K 10
#3 jaramero
Grandes EMT!

Después del gatillazo de la independencia, el puchimón muestra su cara más facha jodiendo otra vez a los trabajadores.

Espero que nadie trabajando por cuenta ajena vuelva a votarle.
1 K 10

menéame