Junts acusa a Podemos de "catalanofobia" por oponerse al traspaso de competencias en inmigración [CAT]

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha criticado a Podemos por oponerse al traspaso de competencias en inmigración a Catalunya, después de que la formación haya anunciado que votará en contra en el Congreso el próximo martes.
Haber votado sí a la reducción de jornada laboral.
En política hay que negociar y junts sólo insulta cuando no le dan lo que quieren.
Y lo más triste es que seguramente sea cierto: Tanto PP-VOX como Junts retozarán como cerdos si regresa ese ambiente de confrontación Catalunya vs resto de España.
Vaticino que Junts dinamitará el gobierno de P. Sánchez, incluso aliándose con el PP, para posteriormente victimizarse.
¡El victimismo ha comenzado, amigos!