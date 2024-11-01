edición general
Junts acusa a Podemos de "catalanofobia" por oponerse al traspaso de competencias en inmigración [CAT]

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha criticado a Podemos por oponerse al traspaso de competencias en inmigración a Catalunya, después de que la formación haya anunciado que votará en contra en el Congreso el próximo martes.

Jaime131
Todo el que no está de acuerdo con ellos es catalonófobo.
#7 UNX
#3 Han aprendido de sus amigos sionistas.
Golan_Trevize
#3 #7 Hace unos años, cuando el máximo del 2017, lo mismo sucedía en menéame: cualquiera que no estuviera deacuerdísimo con que los catalanes se independizaran, pero aún así que tuviéramos que pagarles las pensiones de forma vitalicia porque así lo establecía la constitución en la cual tenían pensado cagarse (y se cagaron el 1O), era un puto catalanófobo facha mesetario.
#14 akyrna
#8 Como que lo era.
ur_quan_master
#3 siguen el manual del sionismo, al que están blanqueando activamente últimamente:
www.izquierdadiario.es/Puigdemont-pide-mantener-la-complicidad-con-el-
obmultimedia
#3 Los de convergencia siempre han sido unos oportunistas, es la excusa de siempre para obtener rédito politico y economico.  media
#13 akyrna
#3 Suele suceder. Peor es en el tema de Israel donde por discrepar (o ni eso) te llaman asesino genocida.
#6 jaramero
Miedo a los catalanes? Qué cojones dice el zurull? xD

Haber votado sí a la reducción de jornada laboral.

En política hay que negociar y junts sólo insulta cuando no le dan lo que quieren.
#11 Tailgunner
#6 jajaja el zurull xD
#16 Dav3n
#6 La reducción de jornada es catalanofoba :troll:
Nómada_sedentario
Junts está deseando que gobierne PP-VOX porque consideran que así ganarán el favor de electorado catalán, al canalizar la reacción contra el nacionalismo español.
Y lo más triste es que seguramente sea cierto: Tanto PP-VOX como Junts retozarán como cerdos si regresa ese ambiente de confrontación Catalunya vs resto de España.
Vaticino que Junts dinamitará el gobierno de P. Sánchez, incluso aliándose con el PP, para posteriormente victimizarse.
#15 akyrna
#4 La experiencia es la que es. Si gobierna el PP, Cataluña se vuelve independentista.
manzitor
Recuerdo, uno de los primeros indicadores de acercamiento al extremismo o fascismo, es el victimismo infantil, el lloriqueo ante la critica sin entrar en el argumento. Lo vemos con Trump, con el carnicero de Israel, con Putin, con Ayuso y ahora con el más valiente del 1-O.
Golan_Trevize
¡Putos rojos catalanófobos! xD

¡El victimismo ha comenzado, amigos!
#12 omega7767
#5 llevan muchísimo tiempo de victimismo.....españa nos roba
capitan__nemo
Como los que acusan de rusofobia y el antisemitismo. La tecnica del victimismo.
devilman2
Es mi primer envió, ya no soy virgen. :shit:
