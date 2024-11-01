·
Junts se abstendrá en la votación sobre la retirada de España de Eurovisión si participa Israel
Junts subraya que no participarán de ninguna iniciativa que 'use el conflicto para buscar réditos electorales y partidistas'
junts
,
israel
,
eurovisión
,
votación
#2
DenisseJoel
Llamar conflicto a un genocidio ya dice mucho sobre el tipo de personas que hay en Junts.
2
K
45
#1
ipanies
La derecha catalana le tiene tanto amor/miedo a los sionistas como la derecha española.
1
K
32
#7
fremen11
#1
Es que ambos son de la cofradía del puño cerrado
0
K
8
#9
mikasalo
#1
la derecha catalana es tan inútil como la derecha nacional.
0
K
6
#11
sotillo
#1
Por encima de mi cadaver, ha gritado Pilar Raola
0
K
11
#4
Free_palestine
Traducción: “No queremos quedar mal con nadie, así que vamos a hacer lo que mejor se nos da: mirar al techo y esperar a que pase la tormenta”.
0
K
20
#6
traviesvs_maximvs
Qué ganas de ver a Junts comer mierda a paladas. No puedo con ellos.
1
K
18
#3
frankiegth
*
Estos de "Juntos" tienen lo que mi abuela de triciclo. Y de no buscar "conflictos" aplica la frase "
Habló de putas la tacones
".
0
K
14
#10
chavi
No se puede esperar más del PP catalán.
Si España.no se retira espero que no encuentren a nadie dispuesto a participar
0
K
13
#5
pip
Tampoco apoyaron el reconocimiento de Palestina, imagino que también para no buscar réditos electorales y partidistas.
0
K
12
#8
luckyy
Nos salva que este partido nazi no tenga dinero para comprar armas
0
K
5
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
