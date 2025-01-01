La Junta usa dos leyes franquistas para expropiar los terrenos por donde pasarán los vertidos al Guadalquivir

El 13 de agosto, en pleno verano, la Junta de Andalucía anunciaba a través del BOJA el inicio del “expediente de expropiación forzosa por el procedimiento de urgencia de las fincas afectadas por la infraestructura para el vertido de agua procedente de la instalación situada en el derecho denominado Zona Aznalcóllar”. Las vecinas y los vecinos afectados por las expropiaciones forzosas, donde se construirá el tubo de 30km que conectará la nueva mina de Aznalcóllar con el Guadalquivir, tienen hasta finales de agosto para presentar alegaciones.