La Junta usa dos leyes franquistas para expropiar los terrenos por donde pasarán los vertidos al Guadalquivir

El 13 de agosto, en pleno verano, la Junta de Andalucía anunciaba a través del BOJA el inicio del “expediente de expropiación forzosa por el procedimiento de urgencia de las fincas afectadas por la infraestructura para el vertido de agua procedente de la instalación situada en el derecho denominado Zona Aznalcóllar”. Las vecinas y los vecinos afectados por las expropiaciones forzosas, donde se construirá el tubo de 30km que conectará la nueva mina de Aznalcóllar con el Guadalquivir, tienen hasta finales de agosto para presentar alegaciones.

4 comentarios
Meneanauta
A traición. A ver a cuántos afectados pilla de vacaciones. No olvidemos que la mina de Aznalcóllar hace unos años causó uno de los mayores desastres medioambientales de la historia de España.
Jarod_mc
Los catetos disfrutando de la red criminal más corrupta de Europa, vaya a comer mierda en sentido literal
HABILIS_61
Ya existe acumulación de metales pesados en el tramo final del Guadalquivir, ahora se trata de contaminar además desde el tramo norte de la ciudad De Sevilla, cuando el río y la costa en la desembocadura sean un desierto de vida dirán que no se podía prever.
Andreham
Estas leyes se las conocen bien porque seguramente las hiciera algun familiar.
