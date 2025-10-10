edición general
15 meneos
14 clics
La Junta sigue sin explicar por qué han fallado los cribados de cáncer de mama

La Junta sigue sin explicar por qué han fallado los cribados de cáncer de mama

Insiste en que el problema se circunscribe la gran mayoría de los casos se circunscriben al hospital Virgen del Rocío de Sevilla

| etiquetas: cáncer de mama , andalucía , moreno bonilla
13 2 0 K 91 actualidad
4 comentarios
13 2 0 K 91 actualidad
#3 candonga1
Porque "se iban a morir igualmente".
0 K 19
adimdrive #1 adimdrive *
Porque no tienen ni puta idea de gestionar ni les importa, sólo de llevarse los sobres calentitos a cuenta del erario
Qué pena me dan esas mujeres que no han votado al PP y han sufrido lo de estos cribados de vergüenza
0 K 18
smilo #4 smilo
Ya lo han explicado, la culpa es de los protocolos de la anterior consejera del PSOE, sus votontos no necesitan más explicaciones
0 K 11
#2 MPR *
Total, habrán pensado que para hacer como Mazón y soltar una mentira hoy, otra distinta mañana y otra completamente diferente a las dos anteriores pasado manana y...., porque les iban pillando una tras otra, mucho mejor tomárselo con calma y pensar un poco en una mentira que aguante al menos unos cuantos días, a las malas mientras estén en silencio no es posible quedar por mentirosos.

:-D
0 K 7

menéame