La Junta sigue ocultando un mes después el desglose por hospitales de las 2.317 afectadas por los cribados | Público

El Gobierno andaluz sitúa el 90% de casos en el Virgen del Rocío de Sevilla, pero no aporta datos sobre otros centros hospitalarios. La Junta tampoco ha respondido nada a la queja de oficio que el Defensor abrió el pasado 10 de octubre, en la que este pedía "datos precisos".
El diputado del PP Pablo Venzal calcula que las mujeres afectadas por la crisis de los cribados "se contarán con los dedos de una mano"
Decenas de personas => Casos puntuales aislados.