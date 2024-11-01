edición general
La Junta sigue ocultando un mes después el desglose por hospitales de las 2.317 afectadas por los cribados | Público

El Gobierno andaluz sitúa el 90% de casos en el Virgen del Rocío de Sevilla, pero no aporta datos sobre otros centros hospitalarios. La Junta tampoco ha respondido nada a la queja de oficio que el Defensor abrió el pasado 10 de octubre, en la que este pedía "datos precisos".

4 comentarios
karakol #1 karakol
Recordemos a este saco de mierda, otro más de esa asociación de delincuentes.

El diputado del PP Pablo Venzal calcula que las mujeres afectadas por la crisis de los cribados "se contarán con los dedos de una mano"

www.meneame.net/story/diputado-pp-pablo-venzal-calcula-mujeres-afectad
ipanies #2 ipanies
Votar al PP mata de distintas formas, todas dolorosas.
#3 Marisadoro
"Casi el 90% de los 2.317 casos son del Virgen del Rocío, por lo que lo que quedan son algunos casos muy puntuales y aislados en hospitales repartidos por las provincias"

Decenas de personas => Casos puntuales aislados.
luspagnolu #4 luspagnolu
#3 Son hilillos de casos.
