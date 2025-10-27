·
10220
clics
Carteles de cine africanos que de tan malos, son buenos [eng]
7817
clics
Los notarios presentan su Portal de la Vivienda con precios reales del mercado
9004
clics
Multan con cien euros a un vecino de Calahorra por colgar un cuadro en casa: "Mi sueño se ha derrumbado por culpa de este vecino"
4872
clics
Muere una joven tras volver a su piso después de ser atendida en Urgencias
3699
clics
Indignación tras las nuevas revelaciones de lo que hizo Mazón el día de la DANA: "Versióndefintivaestasí.pdf"
más votadas
376
Javier Gil, investigador del CSIC: “De qué sirve construir 20.000 viviendas si van a acabar en pisos turísticos”
420
¿Cometen más delitos los miembros del PP que el resto de la ciudadanía?
497
Todas las claves sobre Madrid Network, el chiringuito de Aguirre donde colocaron a Ayuso, y su relación con la Gürtel
329
Miles de valencianos salen a la calle a conmemorar la corrida de toros de la Feria de Alicante de 1997 | El Mundo Today
473
Muere una joven tras volver a su piso después de ser atendida en Urgencias
La Junta limita a un fallo de organización en el Hospital Virgen del Rocío los retrasos en el cribado del cáncer de mama
El consejero de Sanidad descarta que los errores tengan que ver con la empresa responsable del programa de gestión
|
etiquetas
:
fallo
,
cribado
,
cancer de mama
,
no es fallo informático
#5
Glidingdemon
Está claro que no iban a culpar a la empresa privada, será de familiares pperros, así la responsabilidad de las indemnizaciones será a cargo de todos, con el PP no falla, el dinero público es de ellos y solo ellos. Además no dudo que también pillen cacho de esto, algunas se perderán por el camino como el dinero olvidado de las donaciones de los Dana. Olvidado
2
K
32
#4
calde
#0
no subáis panfletos propagandísticos de la derecha por favor. de eso ya hay demasiado en los canales tradicionales
1
K
20
#3
tierramar
*
Como en este artículo indican: ya empiezan a limitar los daños políticos al PPSOE, en lugar de analizar la situación integramente para poder mejorarla
ellibre.es/las-graves-ilegalidades-cometidas-con-relacion-al-programa-
Estas graves ilegalidades que se exponen a continuación implican en general a altos cargos, directivos y personal funcionario y estatutario del SSPA, pero principalmente apuntan con claridad a los gobiernos del PSOE y PP,
0
K
19
#2
karakorum
Mienten.
1
K
18
#6
tul
#2
si no mienten les echan del pp
0
K
12
#1
Barriales
Culpa de becario.
0
K
7
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
