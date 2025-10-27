edición general
La Junta limita a un fallo de organización en el Hospital Virgen del Rocío los retrasos en el cribado del cáncer de mama

El consejero de Sanidad descarta que los errores tengan que ver con la empresa responsable del programa de gestión

Glidingdemon
Está claro que no iban a culpar a la empresa privada, será de familiares pperros, así la responsabilidad de las indemnizaciones será a cargo de todos, con el PP no falla, el dinero público es de ellos y solo ellos. Además no dudo que también pillen cacho de esto, algunas se perderán por el camino como el dinero olvidado de las donaciones de los Dana. Olvidado :troll:
calde
#0 no subáis panfletos propagandísticos de la derecha por favor. de eso ya hay demasiado en los canales tradicionales
tierramar
Como en este artículo indican: ya empiezan a limitar los daños políticos al PPSOE, en lugar de analizar la situación integramente para poder mejorarla ellibre.es/las-graves-ilegalidades-cometidas-con-relacion-al-programa- Estas graves ilegalidades que se exponen a continuación implican en general a altos cargos, directivos y personal funcionario y estatutario del SSPA, pero principalmente apuntan con claridad a los gobiernos del PSOE y PP,
karakorum
Mienten.
tul
#2 si no mienten les echan del pp xD
Barriales
Culpa de becario.
