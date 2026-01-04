edición general
La Junta liberará nueve ejemplares de lince ibérico en el Cerrato palentino en la primavera de 2026

La Junta de Castilla y León liberará en la primavera del próximo año nueve ejemplares de lince ibérico procedentes del programa de cría en cautividad, que se sumarán a los ya introducidos en el Cerrato palentino durante 2025. En este último año, se han liberado un total de nueve ejemplares, de los cuales seis procedían de cautividad y tres de traslocaciones. Actualmente, el balance arroja cinco ejemplares en campo y cuatro fallecidos: tres por atropello en las carreteras A-67, P-405 y P-412, y uno por ahogamiento en el Canal de Villalaco.

