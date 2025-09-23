La Junta de Extremadura exige la dimisión de Gallardo: "El acta de diputado no es compatible con sentarse en el banquillo"

La Junta de Extremadura exige la dimisión del líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, después de que la Audiencia Provincial de Badajoz haya desestimado los recursos de la fiscalía y las defensas y haya ratificado este martes que sentará en el banquillo al hermano del presidente del Gobierno y el secretario general de los socialistas extremeños por el caso David Sánchez. "Es una situación que como gobierno, nos abochorna y nos avergüenza, como a muchos militantes del PSOE"