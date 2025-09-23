edición general
La Junta de Extremadura exige la dimisión de Gallardo: "El acta de diputado no es compatible con sentarse en el banquillo"

La Junta de Extremadura exige la dimisión del líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, después de que la Audiencia Provincial de Badajoz haya desestimado los recursos de la fiscalía y las defensas y haya ratificado este martes que sentará en el banquillo al hermano del presidente del Gobierno y el secretario general de los socialistas extremeños por el caso David Sánchez. "Es una situación que como gobierno, nos abochorna y nos avergüenza, como a muchos militantes del PSOE"

| etiquetas: gallardo , psoe , extremadura , trafico de influencias , corrupción
Lyovin81 #2 Lyovin81
¿De verdad el PSOE de Extremadura no tiene a nadie mejor que este individuo? Qué manera de pegarse un tiro en el pie en una comunidad donde el PSOE hizo tantas cosas bien en su momento...
Macnulti_reencarnado #3 Macnulti_reencarnado
No dimite el perro va a dimitir este pringao...
Blackat #4 Blackat
Con Mazon y con la local del coño que vive de dinero defraudado no se ponen tan exquisito sy lo tienen mas facil...son de su mafia.
